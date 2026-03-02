Размер шрифта
Дело Моргенштерна по иноагентской статье направили в суд

Прокуратура направила дело рэпера Моргенштерна в суд
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) направили в суд. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Уточняется, что Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего Моргенштерна по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

В прокуратуре объяснили, что, несмотря на предыдущее привлечение к административной ответственности по иноагентской статье, артист продолжил публикацию в соцсетях постов без указания на то, что их автор — иноагент.

Уголовное дело, возбужденное по материалам проверки прокуратуры Москвы, направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

В мае 2022 года Минюст РФ включил Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. По данным ведомства, рэпер осуществлял политическую деятельность. Известно, что на данный момент он проживает в Дубае.

Артист пытался обжаловать в суде решение Минюста о внесении его в список иноагентов. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, Алишер является деятелем культуры и искусства и политическую деятельность не осуществляет. Моргенштерн по-прежнему остается в списке иноагентов.

Ранее стало известно о крупных долгах Моргенштерна в России.

 
