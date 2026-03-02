Умер бывший сенатор Джабраилов

Бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegeram-канал Mash.

Отмечается, что Джабраилова обнаружили без признаков жизни в гостинице на Тверской улице. Бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники.

По данным Telegram-канала Baza, раненного Джабраилова обнаружили в жилом комплексе «Vesper Tverskaya». В больницу его доставили около 3 часов ночи, реанимационные действия не помогли.

В правоохранительных органах подтвердили РИА Новости информацию о смерти бывшего сенатора. По словам собеседника агентства, мужчина был найден с огнестрельным ранением в квартире в Москве, скончался он в больнице.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и др. В 2004–2009 годах бизнесмен занимал кресло сенатора от Чеченской республики.

В 2017 году Джабраилов стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после стрельбы в воздух из наградного пистолета в номере отеля. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей. Свою вину экс-сенатор признал и раскаялся в содеянном, оставшись «более чем довольным приговором». В 2018 году его исключили из партии «Единая Россия».

Ранее Умар Джабраилов рассказал о дружбе с Пи Дидди.