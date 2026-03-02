Врач рассказал, в какое время дня прогулки максимально полезны

Ходьба на свежем воздухе в период с 11:00 до 15:00 помогает восстановить циркадные ритмы и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, при этом во время каждой прогулки необязательно совершать 10 тысяч шагов. Об этом заявил врач общей практики Хуссейн Ахмад из Университета Палакехо в комментарии для HuffPost.

По словам специалиста, прогулки в промежуток с 11:00 до 15:00 могут особенно благоприятно влиять на самочувствие. Дневной свет помогает регулировать циркадные ритмы — внутренние «часы» организма, отвечающие за сон и бодрствование. Это, в свою очередь, способствует более быстрому засыпанию и более глубокому ночному сну.

Ахмад подчеркнул, что для выраженного эффекта не требуется строго соблюдать популярную норму в 10 тысяч шагов. Согласно современным рекомендациям, достаточно около 150 минут умеренной физической активности в неделю — например, по 30 минут быстрой ходьбы пять дней в неделю. Такой режим помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживать нормальный вес и улучшать настроение.

Врач также отметил, что ходьба стимулирует выработку биологических сигналов, связанных с регуляцией сна и обмена веществ. Особенно полезен такой формат активности для людей с сидячим образом жизни: регулярные получасовые прогулки могут стать простым способом улучшить качество сна и общего состояния без интенсивных тренировок и медикаментов.

