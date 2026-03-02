Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

56-летняя женщина удивляет людей своей внешностью

Daily Star: 56-летняя бразильянка удивляет людей внешностью
andrea__sunshinee/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии 56-летняя бабушка удивляет людей своей внешностью, пишет Daily Star.

Фитнес-тренер из Бразилии Андреа Саншайн, проживающая в Риме, рассказала о строгой тренировочной дисциплине, которая помогает ей поддерживать спортивную форму и подтянутую фигуру. По словам женщины, ее программа включает ежедневное выполнение 200 приседаний.

Несмотря на статус бабушки, Саншайн нередко слышит комплименты о том, что выглядит значительно моложе своего возраста. Однако, как подчеркивает сама Андреа, ее физическая форма — результат многолетней системной работы, а не краткосрочных изменений.

«Оставаться в форме — это мой бунт, мое утверждение, что зрелость не означает упадок», — рассказала она.

По словам бразильянки, общество часто навязывает женщинам мысль о том, что с возрастом нужно «становиться тише и незаметнее», однако она сознательно отвергает такую позицию.

Андреа объясняет, что ее тело формировалось десятилетиями регулярных тренировок. Фитнес для нее — не способ выглядеть моложе, а возможность сохранять силу, выносливость и уверенность в любом возрасте.

Особое внимание в своей программе она уделяет приседаниям. По словам тренера, ежедневные 200 повторений направлены не только на поддержание эстетической формы, но и на укрепление нижней части тела, корпуса и развитие баланса. Саншайн подчеркивает, что с возрастом сила ног и устойчивость становятся критически важными для сохранения самостоятельности.

Ранее мать рассказала, что ее принимают за сестру дочери.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!