56-летняя женщина удивляет людей своей внешностью

В Бразилии 56-летняя бабушка удивляет людей своей внешностью, пишет Daily Star.

Фитнес-тренер из Бразилии Андреа Саншайн, проживающая в Риме, рассказала о строгой тренировочной дисциплине, которая помогает ей поддерживать спортивную форму и подтянутую фигуру. По словам женщины, ее программа включает ежедневное выполнение 200 приседаний.

Несмотря на статус бабушки, Саншайн нередко слышит комплименты о том, что выглядит значительно моложе своего возраста. Однако, как подчеркивает сама Андреа, ее физическая форма — результат многолетней системной работы, а не краткосрочных изменений.

«Оставаться в форме — это мой бунт, мое утверждение, что зрелость не означает упадок», — рассказала она.

По словам бразильянки, общество часто навязывает женщинам мысль о том, что с возрастом нужно «становиться тише и незаметнее», однако она сознательно отвергает такую позицию.

Андреа объясняет, что ее тело формировалось десятилетиями регулярных тренировок. Фитнес для нее — не способ выглядеть моложе, а возможность сохранять силу, выносливость и уверенность в любом возрасте.

Особое внимание в своей программе она уделяет приседаниям. По словам тренера, ежедневные 200 повторений направлены не только на поддержание эстетической формы, но и на укрепление нижней части тела, корпуса и развитие баланса. Саншайн подчеркивает, что с возрастом сила ног и устойчивость становятся критически важными для сохранения самостоятельности.

