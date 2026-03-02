Размер шрифта
МИД Франции сделал заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

Gonzalo Fuentes/Reuters

Франция готова участвовать в защите стран Ближнего Востока, пострадавших от ударов со стороны Ирана. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Франция выражает свою полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые стали целью ракетных ударов и атак беспилотников КСИР и были втянуты в войну», — сказал он.

По словам Барро, Франция окажет поддержку ОАЭ, Оману и Саудовской Аравии в соответствии с международными соглашениями и принципами коллективной самообороны.

В ходе этой пресс-конференции министр также выразил недовольство, что США и Израиль не обсудили свои планы о военной интервенции в международных организациях.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав многие города страны, а также ликвидировав верховного лидера Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. В ответ иранские власти нанесли удары по израильской территории, а также американским военным базам на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ.

1 марта замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал страны Персидского залива закрыть американские базы на своих территориях. Он пояснил, что у Тегерана нет возможности добраться до США, поэтому приходится атаковать любые базы под юрисдикцией Вашингтона.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.

 
