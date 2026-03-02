Размер шрифта
Общество

Учитель физкультуры годами насиловал своих учеников в школе

В Австралии учителя физкультуры осудили в надругательстве над 4 мальчиками
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

78-летнего мужчину из Австралии приговорили к тюремному сроку за многолетние надругательства над детьми. Об этом сообщает ABC.au.

Преступления против детей житель штата Новый Южный Уэльс по имени Крис Фрост совершал в течение пяти лет, когда работал учителем физкультуры в средней школе для мальчиков.

Как рассказал один из пострадавших, после перевода в эту школу он рассказал другим ученикам, что его учителем стал Фрост.

«Они смеялись и говорили мне быть осторожнее возле душевых», – сообщил молодой человек.

Позже юноша сам стал жертвой насилия со стороны педагога. Он обращался в администрацию заведения, но там его жалобы проигнорировали.

Фрост постоянно приставал и трогал детей, а также применял угрозы, чтобы они не убежали и никому не рассказали.

Всего пострадали четыре ребенка, в тот времомент они были младше 16 лет. Насилие продолжалось годами. Как рассказали бывшие школьники, действия педагога серьезно повлияли на них. У одного из пострадавших диагностировали тревожность и депрессию.

Бывшего учителя приговорили к трем годам и двум месяцам тюремного заключения.

Ранее руководителя школы танцев в Кирове обвинили в развращении юных учениц.

 
