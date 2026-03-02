Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Российская студия йоги сгорела из-за музыкальной колонки

Mash: в Нижнем Новгороде студия йоги сгорела из-за музыкальной колонки

В Нижнем Новгороде музыкальная колонка стала причиной пожара в студии йоги. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел после того, как хозяйка студии йоги поставила музыкальную колонку на зарядку, а сама ушла. Предположительно, в течение ночи аккумулятор устройства перегрелся и вспыхнул.

После этого пламя перекинулось на диван — все помещение стало медленно тлеть из-за отсутствия притока воздуха. Огонь не распространился дальше студии, но само помещение в результате произошедшего оказалось полностью уничтожено.

До этого в Ижевске пенсионерка чуть не сожгла квартиру из-за церковной свечи. Очевидец, спускавшийся с верхних этажей, услышал крики о помощи, забежал в квартиру и потушил огонь до приезда спасателей.

Ранее россиянин сжег дачу, чтобы она не досталась жене в случае развода.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!