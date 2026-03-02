Российская студия йоги сгорела из-за музыкальной колонки

В Нижнем Новгороде музыкальная колонка стала причиной пожара в студии йоги. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел после того, как хозяйка студии йоги поставила музыкальную колонку на зарядку, а сама ушла. Предположительно, в течение ночи аккумулятор устройства перегрелся и вспыхнул.

После этого пламя перекинулось на диван — все помещение стало медленно тлеть из-за отсутствия притока воздуха. Огонь не распространился дальше студии, но само помещение в результате произошедшего оказалось полностью уничтожено.

До этого в Ижевске пенсионерка чуть не сожгла квартиру из-за церковной свечи. Очевидец, спускавшийся с верхних этажей, услышал крики о помощи, забежал в квартиру и потушил огонь до приезда спасателей.

Ранее россиянин сжег дачу, чтобы она не досталась жене в случае развода.