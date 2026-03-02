Размер шрифта
ФСБ перекрыла около сотни каналов Украины для вербовки россиян

ФСБ России с сентября 2025 года перекрыла порядка 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФСБ РФ совместно с МВД России и СК России с 1 сентября 2025 года вскрыто и пресечено функционирование свыше 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что с их помощью Киев вовлекал россиян в реализацию и координацию диверсионно-террористической деятельности, распространение ложных угроз о терактах, а также мошенничество.

До этого в пресс-службе ФСБ России сообщили о том, что украинские спецслужбы вовлекли четверых подростков в Москве и Чувашии в диверсионную деятельность через сайты и чаты знакомств. По данным ведомства, сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД задержали подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Несовершеннолетние по заданиям кураторов поджигали автомобили сотрудников правоохранительных органов, а также помещения в торговых центрах.

Ранее россиян предупредили о новом способе вовлечения школьников в мошенничество.

 
