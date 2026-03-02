В России не исключили, что США свергнут правящий режим в Иране

Не стоит исключать свержения политического и военного руководства Ирана после начала военной операции США и Израиля против этой страны. Только после падения власти в Иране Штаты могут «выбрать» нового кандидата на пост иранского лидера. Об этом заявил «Газете.Ru» эксперт Цента арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

«Сейчас будет избранный новый верховный лидер. Что касается того, что Трамп хочет предложить кандидатуру на руководство Ираном, это в случае победы, так скажем, военной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Когда будет свергнуто руководство Ирана нынешнее, нынешний режим будет свергнут, тогда можно только говорить о том, что будет какой-то ставленник Трампа поставлен во главе Ирана», — отметил он.

С точки зрения Долгова, заявление президента США о кандидатах на пост лидера Ирана является скорее пропагандистским ходом на фоне продолжающейся агрессии Штатов.

Трамп в интервью The New York Times сообщил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост верховного лидера Ирана. При этом он не стал уточнять, о ком именно идет речь, но описал возможные сценарии передачи власти.

По словам Трампа, один из вариантов развития событий может повторить модель, которую Вашингтон применил в Венесуэле. Он напомнил, что после вывоза президента Николаса Мадуро и его супруги в США большая часть правительства сохранила свои должности и заявила о готовности взаимодействовать с американской стороной.

Американский лидер назвал этот вариант «идеальным сценарием», подчеркнув, что в таком случае свои посты потеряли лишь два человека. Другие возможные механизмы транзита власти в Иране он детализировать не стал.

