Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана. Об этом сообщило посольство РФ в Азербайджане в Telegram-канале.

Организованный переход российскими гражданами госграницы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт «Астара» начался 1 марта.

«По состоянию на текущий момент границу пересекло 39 граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что сотрудники посольства РФ в Баку в плотной координации с азербайджанскими властями продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам.

Накануне в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией. По данным АТОР, в Иране и Израиле нет организованных туристов из России, однако всего в странах Ближнего Востока находится около 52 тысяч граждан России. Кроме того, закрытие воздушного пространства стран Персидского залива помешало возвращению туристов из Азии.

Ранее спецборт с десятками россиян, покинувших Израиль, вылетел из Египта.