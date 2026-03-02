Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Посольство РФ: 39 россиян эвакуированы из Ирана через границу Азербайджана
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана. Об этом сообщило посольство РФ в Азербайджане в Telegram-канале.

Организованный переход российскими гражданами госграницы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт «Астара» начался 1 марта.

«По состоянию на текущий момент границу пересекло 39 граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что сотрудники посольства РФ в Баку в плотной координации с азербайджанскими властями продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам.

Накануне в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией. По данным АТОР, в Иране и Израиле нет организованных туристов из России, однако всего в странах Ближнего Востока находится около 52 тысяч граждан России. Кроме того, закрытие воздушного пространства стран Персидского залива помешало возвращению туристов из Азии.

Ранее спецборт с десятками россиян, покинувших Израиль, вылетел из Египта.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!