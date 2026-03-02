«Огромное количество боеприпасов». Трамп рассказал, сколько продлится операция в Иране

США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график, заявил президент Дональд Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, однако пока этого не произошло. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Исламская Республика в итоге подчинится воле США и Израиля, и заявил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост лидера Ирана.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times (NYT) заявил, что Вашингтон намерен продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель», если это потребуется . По словам главы Белого дома, США и Израилю «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий.

«У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру, в разных странах», — отметил американский лидер.

Однако в то же время в беседе с NBC News он допустил, что США могут приостановить удары, если Тегеран удовлетворит Вашингтон в рамках переговоров. Пока, по его словам, Ирану сделать это не удалось .

Также Трамп выразил уверенность, что Исламская Республика в конечном итоге подчинится воле США и Израиля, так как страна «существенно ослаблена». В своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал видеообращение, в котором заявил, что все иранское военное командование «ликвидировано» .

«Многие [военные] хотят сдаться, чтобы спасти свои жизни. Они просят иммунитет и звонят тысячами», — отметил он.

В интервью NYT глава Белого дома упомянул, что удары США и Израиля по Ирану «вывели из строя значительную часть» иранского военно-морского флота, включая девять кораблей и штаб-квартиру.

Иранский МИД ранее подтвердил гибель начальника генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави, главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он погиб.

Передача власти

Кроме этого, президент США описал три возможных сценария того, как может быть сформировано новое иранское правительство и передана власть. NYT отметила, что все они противоречат друг другу.

«Когда его спросили о планах по передаче власти, Трамп заявил, что надеется, что элитные иранские вооруженные силы, включая закаленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые обладали значительным влиянием и извлекали выгоду из существующего режима, просто передадут свое оружие иранскому народу», — говорится в публикации.

Еще один вариант, который издание назвало «совершенно иной моделью», предполагает венесуэльский сценарий, когда большая часть правительства сохранит свои посты и будет «готова к прагматичному сотрудничеству» с США. Это развитие событий, по словам Трампа, станет «идеальным». NYT подчеркнула, что американский лидер, похоже, увлечен идеей использовать именно эту модель для урегулирования ситуации в стране.

Последний же вариант, о котором упомянул президент США, предусматривает то, что иранский народ сам свергнет свое правительство. По словам главы Белого дома, иранцы «говорили об этом годами, и теперь у них, очевидно, появится возможность» это сделать.

Дональд Трамп в интервью также заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя как прагматичный партнер. При этом он не стал четко отвечать на вопрос о том, будет ли Вашингтон защищать иранский народ, если тот все-таки решит свернуть правительство.

«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону, еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график», — заявил президент США.

Кто может возглавить Иран

На вопрос о том, кто же может возглавить страну после завершения операции, Трамп ответил уклончиво. Он заявил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост верховного лидера Ирана, но не назвал конкретные имена .

Журналисты New York Times предположили, что речь может идти, например, о секретаре Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани, который до начала американско-израильской операции возглавлял иранскую делегацию на переговорах по ядерной сделке. Однако глава Белого дома не стал отвечать, может ли Лариджани, по его мнению, возглавить правительство Ирана.