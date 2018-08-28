В Петербурге подростки избили учителя

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после избиения группой подростков двух человек. Об этом сообщается на сайте СУ СК по городу

«Из материалов уголовных дел следует, что вечером 24 августа 2018 года группа неизвестных подростков около одного из домов по Таврической улице, из хулиганских побуждений, жестоко избила двух местных жителей», — говорится в сообщении.

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Пострадавшие были госпитализированы.

Как передает «Фонтанка.ру», один из пострадавших — 24-летний учитель гимназии, который с другом и двумя девушками сидел на скамейке.

По данным издания, учитель сделал подросткам замечание, после чего был жестоко избит.