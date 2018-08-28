В Москве зафиксировали превышение порога запаха сероводорода

Утром в московском районе Новокосино было зафиксировано превышение порога запаха сероводорода в два раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Мосэкомониторинг».

Отмечается, что по состоянию на 06.18 вторника, 28 августа, порог, при котором начинает ощущаться запах, был превышен, и составлял 0,10 мг на кубометр.

Реклама

По данным измерений на станции, отклонения в уровне сероводорода в Новокосино наблюдаются с 03.18 28 августа.

Также отмечается, что в четверг, 23 августа, превышение порога в пять раз было зафиксировано в районах Печатники и Вешняки.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Оренбурга было зафиксировано превышение допустимого уровня концентрации сероводорода в 25 раз.