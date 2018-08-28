В Приморье обнаружили четыре новых леопарда

Четыре новых дальневосточных леопарда зафиксировали фотоловушки в заказнике «Полтавский» в Приморье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

«Фотоловушки, установленные на удалении не менее десяти километров от границ нацпарка «Земля леопарда», в 2018 году зафиксировали сразу несколько дальневосточных леопардов. На камерах отметились четыре редкие кошки: три взрослых особи и один котенок. Проанализировав данные WWF, сотрудники «Земли леопарда» выяснили, что для науки зафиксированные хищники являются абсолютно новыми членами краснокнижного семейства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее фотоловушки не фиксировали этих кошек в национальном парке: рисунки пятен на их шкурах не совпадают ни с одним «паспортом» известных леопардов.