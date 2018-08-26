Трампа проинформировали о стрельбе во Флориде

Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе во Флориде, передает Reuters заявление Белого дома.

«Президент в курсе, мы следим за ситуацией», — говорится в сообщении.

Днем 26 августа в торговом центре Jacksonville Landing в американском штате Флорида произошла стрельба. По первоначальным данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Позднее офис шерифа сообщил о «многочисленных жертвах».

Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском городе Джексонвилль устроил один из проигравших участников.