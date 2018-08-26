В центре Кишинева проходят два массовых протеста оппозиции

В центре Кишинева проходят митинги сторонников правой и левой оппозиции Молдавии, передает РИА «Новости».

Организаторы митинга правых выступили с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, которые не признали итогов голосования. Левый фланг оппозиции вышел на протестную акцию с тем, чтобы заявить, что правые партии действуют не в интересах народа.

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Собравшиеся держат в руках флаги Молдавии и зонтики, чтобы укрываться от жары. Полиция разделила площадь, где собрались митингующие, на части и следит за тем, чтобы не было столкновений. У многих из собравшихся с собой палатки, которые они планируют установить, чтобы переночевать на площади.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ответит на ограничение своих полномочий акциями протестов.