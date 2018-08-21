ОНК рассказала о подробностях беспорядков в пермской колонии

Председатель пермской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных Георгий Ситников рассказал, что двое заключенных пермской колонии, помещенные в штрафной изолятор, в знак протеста «нанесли себе телесные повреждения». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ситникова, во время визита членов пермской ОНК в колонию в июле 2018 года многие заключенные жаловались на незаконное и необоснованное, по их мнению, помещение в штрафной изолятор.

Реклама

«Насколько я знаю, осужденные были помещены в штрафной изолятор вследствие неповиновения. Как протест на действие администрации, двое из них нанесли себе телесные повреждения», — сказал Ситников.

Также председатель ОНК рассказал о недовольстве заключенных качеством оказания медицинской помощи в колонии, которые «частично были обоснованы».

Ранее сообщалось, что осужденные пермской колонии устроили беспорядки, чтобы сместить ее руководство.