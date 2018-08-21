Москалькова попросила Денисову содействовать в обмене экипажа «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала свою украинскую коллегу Людмилу Денисову помочь экипажу российского судна «Норд» получить разрешение выехать с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский омбудсмен отметила, что Россия, в свою очередь, готова обменять российских моряков на экипаж украинского судна «ЯМК-0041».

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По словам Москальковой, российская сторона не препятствует пересечению границы экипажа украинского судна. Украинские моряки, добавила Москалькова, проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле, и поскольку они уже дали показания, на данный момент они «как свидетели свою функцию выполнили».

Российское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта с десятью членами экипажа на борту.

Ранее сообщалось, что омбудсмены России и Украины договорились об оказании помощи задержанным морякам.