Москалькова рассказала о состоянии голодающего Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что по поводу состояния украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего в мае бессрочную голодовку, прошел консилиум врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным медиков, состояние Сенцова на данный момент оценивается как удовлетворительное.

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«Вчера у Сенцова был проведен консилиум врачей, где собирались врачи и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), и городской больницы Салехарда и определяли, каково его состояние на сегодняшний день. На сегодняшний день — удовлетворительное: он передвигается, встает, получает дальше питание (смеси)», — заявила Москалькова.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку.

Ранее стало известно, как в Кремле отреагировали на просьбу матери Сенцова о его помиловании.