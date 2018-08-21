На Украине раскрыли ложь украинских властей о туристах в Крыму

Украинские власти продолжают лгать о якобы сокращающемся турпотоке в Крым, в то время как происходит обратная ситуация. Об этом пишет политтехнолог Михаил Подоляк в статье для украинского издания «Главред».

«Нам постоянно рисуют картинку хиреющего от отсутствия туристов ЮБК и истерик самих крымчан, сожалеющих о своем глупом выборе-2014. И пафосно так добавляют, что совсем скоро переходы можно будет закрыть за ненадобностью», — пишет он.

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В то же время Подоляк указывает, что полуостров остается популярным местом отдыха для украинцев. По его словам, людской поток, которые занимает места в такси до Чонгара, чтобы перейти границу, вырос уже в этом году.

«Еще лучше поговорить с местными же таксистами, которые расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на «крымские переходы», — отметил автор.

Подоляк также пишет, что число туристов из других стран в Крыму уменьшилось из-за санкций, однако количество украинских туристов на полуострове только растет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.