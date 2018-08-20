Потерпевшим по делу сестер Хачатурян признан их дядя

Потерпевшим по делу трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, признан муж сестры последнего, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина.

«Следователь признал в качестве потерпевшего наиболее активного гражданина, который заявлял, что он родственник. Это муж сестры потерпевшего некто Генадик Мусаелян», — сообщил адвокат.

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Ранее сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания.

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве.

Также следствие признало факт «аморальных действий» со стороны отца трех сестер Хачатурян.