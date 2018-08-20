По факту четырех нападений на полицейских в Чечне возбуждено уголовное дело

В пресс-службе Следственного комитета (СК) России заявили о возбуждении уголовного дела по факту четырех нападений на полицейских в Чеченской республике в понедельник, 20 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, в результате четырех нападений один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения.

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«По факту нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса (УК) России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Шалинском районе Чечни двое неизвестных с ножами напали на отделение полиции. Позднее стало известно о гибели полицейского в результате перестрелки в Грозном.