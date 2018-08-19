Во Франции обнаружили 840 мостов, подверженных риску обрушения

Данные правительственной проверки выявили на территории Франции 840 мостов, подверженных риску обрушения, сообщает Sky News.

Уточняется, что около трети из 12 тыс. обслуживаемых государством мостов нуждается в ремонте.

Из них 7% мостов (840 штук) может обрушиться в ближайшие годы.

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Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ответственность за безопасность моста, который обрушился в Генуе, несет компания Autostrade per l, занимающаяся управлением и содержанием итальянских дорог.

Также сообщалось, что число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек.