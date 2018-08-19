СК начал проверку после гибели зацепера на станции «Лось»

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего зацепера на станции «Лось» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника руководителя ведомства Елену Марковскую.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 17.30, на крыше электропоезда сообщением Фрязино-Москва обнаружено тело несовершеннолетнего, личность которого в настоящее время устанавливается, с признаками электротравмы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказала Марковская.

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Она отметила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних, учителей и педагогов быть внимательнее к времяпрепровождению детей, отслеживать места их отдыха и игр, регулярно проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге и железнодорожном транспорте, о том, какая опасность подстерегает детей на объектах транспорта и к каким печальным последствиям могут привести игры на железной дороге», — подчеркнула она.

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