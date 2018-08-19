Жителей Приморья предупредили о возможных наводнениях из-за тайфуна

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило о возможности сильного наводнения в регионе после того, как уровень воды вырос из-за прошедших ливней, передает РИА «Новости».

«Нужно быть готовыми к сильным и очень сильным дождям, штормовому ветру. Учитывая повышенную водность рек края в настоящий момент, дожди такой интенсивности могут привести к наводнению на большей части края», — сообщили в управлении.

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В частности, опасность представляет бывший тайфун RUMBIA, из-за которого сильные дожди пройдут на юге и на востоке Приморья.

«Еще большую опасность на данный момент представляет тайфун «SOULIK» с порядковым номером 19. Большинство расчетных прогностических схем мировых погодных центров в данный момент прогнозируют его смещение к утру 23 августа на центральную часть Корейского полуострова», — сообщили синоптики.

По их словам, тайфун может выйти на северо-запад Японского моря и пройти над территорией региона или по приграничным районам Китая.