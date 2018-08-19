На Сахалине в результате обрушения крыши завода под завалами оказались рабочие

Руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин заявил, что в результате обрушения крыши бывшего целлюлозно-бумажного завода на Сахалине под завалами оказались рабочие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ахметшина, также стало известно об одном погибшем. Еще пятеро человек, оказавшихся под завалами, были доставлены в больницу.

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«При обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб, пятеро доставлены в местную Центральную районную больницу», — сказал Ахметшин.

Он также отметил, что под завалами могут находиться еще двое человек.

Ранее сообщалось, что на Урале при обрушении на шахте погиб один человек.