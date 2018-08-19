Подозреваемому в наезде на пешеходов в Лондоне предъявили обвинения

Полиция Великобритании предъявила обвинения мужчине, которого подозревают в наезде на пешеходов в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

По данным ведомства, иммигранту из Судана Салиху Хатеру предъявлены обвинения в покушении на убийство по двум пунктам.

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Как отмечается, Хатер должен предстать перед судом Вестминстера 20 августа.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в наезде на пешеходов в Лондоне оказался выходцем из Судана.

Также стало известно, что полиция расследует данное дело как теракт.