В Крыму обезвредили 250-килограммовую мину времен войны

В Крыму в акватории Черного моря обезвредили авиационную донную мину весом 250 кг времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве рассказали, что снаряд был обнаружен туристами на расстоянии 20 м от берега.

«После ее успешного подрыва специалистами-пиротехниками было проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

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Ранее во французском городе Торрей из-за бомбы времен Второй мировой войны закрыли пляж.

По данным издания, бомба была найдена недалеко от зоны купания.

Как отмечается, диаметр бомбы составляет 20 см, а ее длина около 1 м.