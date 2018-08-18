Эксперт оценил ответ Украины на обвинения американских СМИ в предательстве

Член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Безпалько дал комментарий в связи с заявлением украинской компании «Мотор Сич», которая увидела в публикации The Washington Times «российский след». Об этом сообщает RT.

По словам Безпалько, в данной ситуации Россия является «универсальным оправданием», поскольку ее можно обвинить «всегда и во всем». Он также считает, что первопричиной публикации является торговая война, которую в настоящее время американская сторона ведет с разными странами.

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«У украинской элиты нет выбора. Они вынуждены подчиняться американской в виду того, что сама по себе страна находится под внешним управлением с 2014 года», — заявил Безпалько.

Он заметил, что украинская сторона зависит от Международного валютного фонда, главным бенефициаром которого являются Соединенные Штаты.

Ранее украинская компания «Мотор Сич» прокомментировала заявление американских экспертов о том, что Украина «предала» США из-за поставок в Китай реактивных двигателей. По мнению компании, к данным заявлениям якобы имеет отношение Россия. В компании считают, что, если Украина перестанет поставлять Китаю реактивные двигатели, КНР будет покупать их у России.