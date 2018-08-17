В метрополитене сняли запрет на перевозку детей в колясках

Минтранс России опубликовал новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном, откуда был исключен запрет на перевозку детей в колясках на территории подземки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что прошлая редакция правил эксплуатации метрополитена в России запретила перевозить детей в колясках на территории метро, что вызвало негативную реакцию в обществе.

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Также стало известно, что обновленный свод правил сохраняет ограничения на перевозку пассажиром ручной клади. Нормы ее бесплатного провоза позволяют пассажиру бесплатно перевозить две единицы ручной клади, размер каждой из которых по сумме трех измерений не превышает 120 см.

Подчеркивается, что пассажирам по-прежнему запрещено бегать по эскалатору, прислоняться к дверям вагона и открывать их во время движения и остановок поезда, распивать алкоголь, курить и др.

Ранее сообщалось о намерении Минтранса запретить в метро курение электронных сигарет.