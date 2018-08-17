СК России возбудил уголовные дела из-за обстрелов жителей Донбасса

Следственный комитет (СК) России возбудил два уголовных дела в связи с обстрелами мирных жителей в Донабссе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Отмечается, что причиной возбуждения уголовного дела стало ранение двух мирных жителей Донбасса в результате обстрелов украинских военных. Данные инциденты были квалифицированы как «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», являющееся уголовно наказуемым нарушением.

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По словам Петренко, в результате обстрелов пятого августа в Горловке осколочные ранения получил мирный житель 1981 года рождения. 14 августа, когда украинские силовики обстреляли село Коминтерново, осколками была ранена женщина.

Ранее в Киеве сообщили о захвате территории в 15 кв. км в Донбассе.