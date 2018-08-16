Между Крымом и Турцией появится паромное сообщение

Гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков рассказал о планах по налаживанию паромного сообщения между полуостровом и Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, переговоры с экспедитором грузов уже состоялись.

«Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно», — заявил Волков.

Ранее сообщалось, что между Сахалином и японским Хоккайдо заработала паромная переправа. Переправа будет работать в августе и сентябре, а поездка на пароме продлится 4,5 часа. Судно «Пингвин-32», которое работает на морской линии, соединяющей Сахалин с японским островом Хоккайдо, утром 8 августа вышло из Корсакова в первый рейс.