НАК заявил о попытках террористов создать ячейки по всей России

Председатель Национальный антитеррористический комитета (НАК) директора ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористы не оставляют попыток создать ячейки своих организаций на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бортникова, террористические организации не оставляют намерений дестабилизировать ситуацию в стране с помощью «резонансных преступлений». Он отметил, что террористы пытаются создать ячейки своих организаций по всей территории России. Бортников подчеркнул, что для достижения этой цели они пытаются использовать интернет и миграционные потоки.

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Для предотвращения возможных терактов глава ФСБ поручил главам региональных антитеррористических комиссий принять дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму.