В Подмосковье в рамках операции «Мак» уничтожено более 3 га конопли
Сотрудники полиции в ходе операции «Мак» уничтожили очаги произрастания дикорастущей конопли в Подмосковье. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Татьяну Петрову.
Она рассказала, что подмосковная полиция нашла дикую коноплю в Воскресенском и Пушкинском районах, а также на территории Коломенского городского округа.
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«Обнаружены участки общей площадью более 3 га с дикорастущей коноплей», — сказала Петрова.
Начальник пресс-службы отметила, что полицейские скосили растения с применением специальной техники, а потом сожгли их. В общей сложности было уничтожено более 2 тыс. кустов конопли.
Ранее сообщалось, что у жителей подмосковного наукограда Фрязино изъяли 30 кустов конопли весом 3 кг.