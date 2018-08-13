В Подмосковье в рамках операции «Мак» уничтожено более 3 га конопли

Сотрудники полиции в ходе операции «Мак» уничтожили очаги произрастания дикорастущей конопли в Подмосковье. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Татьяну Петрову.

Она рассказала, что подмосковная полиция нашла дикую коноплю в Воскресенском и Пушкинском районах, а также на территории Коломенского городского округа.

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«Обнаружены участки общей площадью более 3 га с дикорастущей коноплей», — сказала Петрова.

Начальник пресс-службы отметила, что полицейские скосили растения с применением специальной техники, а потом сожгли их. В общей сложности было уничтожено более 2 тыс. кустов конопли.

Ранее сообщалось, что у жителей подмосковного наукограда Фрязино изъяли 30 кустов конопли весом 3 кг.