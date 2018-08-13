В Карелии задержали подозреваемого в поджоге Успенской церкви в Кондопоге

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Следователи задержали на 30 суток подростка, подозреваемого в поджоге деревянной Успенской церкви в Кондопоге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления СК по Карелии Ольгу Голубенко.

«Он комментирует мотивы своего поступка, но в интересах следствия эта информация не разглашается», — сказала Голубенко.

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СМИ ранее сообщали, что подросток поджег церковь намеренно. По словам представителя СК, была назначена психиатрическая экспертиза для определения вменяемости задержанного.

Ранее сообщалось, что по факту пожара в Успенской церкви в Кондопоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК России (уничтожение объекта культурного наследия, взятого под охрану государства).