Источник рассказал о подозреваемом в поджоге церкви в Кондопоге

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В поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в Кондопоге подозревают подростка из Карелии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, подозреваемому 15 лет, других подробностей он не сообщил.

10 августа деревянная Успенская церковь в Кондопоге, являвшаяся памятником деревянной архитектуры и объектом культуры федерального значения, сгорела дотла.

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 243 УК России (уничтожение объекта культурного наследия, взятого под охрану государства).