В Канаде на авиашоу разбился самолет

В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет 1930-х годов выпуска, сообщает пресс-служба авиашоу.

Инцидент произошел после окончания шоу, когда самолет взлетел.

«На борту находились пилот и четыре взрослых пассажира. Все пятеро были госпитализированы», — говорится в сообщении.

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Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что на юге штата Нью-Йорк в результате крушения легкомоторного самолета погиб человек.

Как отмечалось, разбившийся учебный самолет T-6 Texan должен был принять участие в авиашоу. При аварии погиб пилот легкомоторного самолета.