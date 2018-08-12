В МВД рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Москве полицейских

Жизни раненных ножом сотрудников полиции, которые пострадали при задержании мужчины на юго-востоке Москвы, ничего не угрожает, передает РИА «Новости» заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

По данным МВД, пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. Один из них с резаной раной переносицы с повреждением слезного мешка, после оказания помощи продолжит лечение амбулаторно, второй с колото-резаным ранением шеи госпитализирован в реанимационное отделение.

Реклама

«В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, угроза для жизни отсутствует», — пояснила Волк.

Ночью 11 августа мужчина ограбил магазин на Волгоградском проспекте в Москве. При задержании он оказал сопротивление и нанес сотрудникам полиции колото-резаные ранения. Полицейские применили табельное оружие.