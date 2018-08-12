В Москве после нападения на полицейских возбуждено уголовное дело

В Москве после нападения мужчины на двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

По данным Ивановой, ночью 11 августа мужчина ограбил магазин на Волгоградском проспекте в Москве. При задержании он оказал сопротивление и нанес сотрудникам полиции колото-резаные ранения. Полицейские применили табельное оружие.

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«Следственными органами ГСУ СК России по Москве по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье 317 уголовного кодекса (УК) России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказала Иванова.

Она также отметила, что полицейские и грабитель были госпитализированы. После разрешения врачей с нападавшим будут проведены следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный ранил двух полицейских при попытке ограбления.