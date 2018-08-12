В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек

В результате стрельбы в британском городе Манчестере пострадали 10 человек, сообщается на сайте городской полиции.

Отмечается, что некоторые из пострадавших были госпитализированы, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время полиции неизвестно, кто именно открыл огонь и где сейчас находится стрелок. Детективы проверяют камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей происшествия. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд, где ранее проходил карибский карнавал, и на улицах продолжает оставаться много людей.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в канадском городе Фредериктоне погибли четыре человека.