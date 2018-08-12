В Москве неизвестный ранил двух полицейских при попытке ограбления

На юго-востоке Москвы пытавшийся ограбить магазин мужчина ранил двух сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным ведомства, мужчина пытался ограбить круглосуточный продуктовый магазин, который находится по адресу Волгоградский проспект 105.

Реклама

«Прибывшими на место сотрудниками полиции мужчина был задержан. Во время задержания он оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам раны острым предметом», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавшие полицейские применили табельное оружие при задержании.

В данный момент все трое госпитализированы, их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы ищет мужчину с косоглазием по подозрению в ограблении салона связи.