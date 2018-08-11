Sky: взрыв на заводе в Солсбери не связан с отравлениями «Новичком»
В полиции сообщили, что взрыв на военном заводе в Солсбери не связан с отравлениями нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Sky News.
4 марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отмечается, что завод находится в пяти милях от лаборатории Портон-Даун, где расследовалось нападение.
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Один пострадавший в результате инцидента находится в больнице, его состояние остается тяжелым, но стабильным.
Ранее сообщалось, что в британском городе Солсбери произошел взрыв на заводе военного оборудования, в результате происшествия погиб один человек.