Sky: взрыв на заводе в Солсбери не связан с отравлениями «Новичком»

В полиции сообщили, что взрыв на военном заводе в Солсбери не связан с отравлениями нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Sky News.

4 марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отмечается, что завод находится в пяти милях от лаборатории Портон-Даун, где расследовалось нападение.

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Один пострадавший в результате инцидента находится в больнице, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Ранее сообщалось, что в британском городе Солсбери произошел взрыв на заводе военного оборудования, в результате происшествия погиб один человек.