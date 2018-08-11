МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре в городе. Об этом сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Отмечается, что максимальная температура воздуха может составить от +30 до +31°С.

В связи с прогнозом ГУ МЧС по Москве рекомендует быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце. Также рекомендуется носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.

Также ранее сообщалось, что днем в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Также ранее сообщалось, что в столице продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности.