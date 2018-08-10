В СК возбудили дело по факту пожара в Успенской церкви в Кондопоге

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Карелия на своем сайте сообщило об уголовном деле по факту пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе Кондопога.

«Указанный православный храм, построенный в 1774 году, являлся объектом культурного наследия федерального значения, памятником деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея. Возгорание церкви произошло сегодня утром. Несмотря на предпринятые меры, церковь сгорела», — говорится в тексте сообщения.

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Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 243 УК России (уничтожение объекта культурного наследия, взятого под охрану государства).

Ранее сообщалось, что в Кондопоге сгорела Успенская церковь XVIII века.