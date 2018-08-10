В Астрахани арестовали владелицу детсада, где связывали детей

Владелица частного детского сада в Астрахани, где связывали детей, Зульфия Рузанова арестована, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«По ходатайству следствия суд арестовал владелицу частного детского сада в г. Астрахани Зульфию Рузанову, подозреваемую в жестоком обращении с воспитанниками», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад, где «в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения».

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних». По решению суда деятельность детсада приостановлена.