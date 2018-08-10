В Москве в пятницу ожидается до +28°С

В Москве в пятницу, 10 августа, ожидается до +28°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +26 до +28°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается слабый.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погодына странице погоды.

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Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о жаре.

Как отмечалось, в МЧС предупредили жителей Москвы о жаре в пятницу, 10 августа.

В ведомстве также подчеркнули, что днем ожидаются небольшая облачность и слабый ветер.