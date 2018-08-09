Погибшие в КБР росгвардейцы не состояли в кубанской федерации альпинизма
По словам официального представителя федерации альпинизма Краснодарского края Марины Тумановой, погибшие при восхождении на пик Пушкина под лавиной сотрудники Росгвардии не состояли в организации, передает РИА «Новости».
«В федерации альпинизма Краснодарского края спортсмены, чьи фамилии были предварительно озвучены среди погибших, не состоят», — сказала Тукмакова.
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Четыре сотрудника Росгвардии погибли в Черекском районе Кабардино-Балкарии во время проведения плановых занятий.
Ранее сообщалось, что тела погибших росгвардейцев не могут забрать из Кабардино-Балкарии, так как плохие погодные условия мешают вылету вертолета.