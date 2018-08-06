В Подмосковье катавшийся на лодке ребенок погиб от удара молнии

В подмосковном городе Руза в ребенка, катавшегося на резиновой лодке на Озернинском водохранилище, ударила молния, в результате чего мальчик умер. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По предварительной информации, 11-летний ребенок катался на лодке в компании знакомого матери, сама она в этот момент находилась на берегу. Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа.

Реклама

В пресс-службе отметили, что по факту смерти несовершеннолетнего организована доследственная проверка, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Подчеркивается, что внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что под Ростовом молния убила беременную женщину и ранила еще четырех человек.