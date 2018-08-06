В Москве в понедельник ожидается до +27°С

В столице в понедельник, 6 августа, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в городе будет составлять от +25 до +27°С.

Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь, местами умеренный. Ветер западный, 6-11 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе жителей Москвы и Московской области ожидает «температурная пила», которая проявится в резком перепаде температур. В середине недели москвичей ждет резкое похолодание. Ночь со вторника на среду должна стать самой прохладной, температура упадет до +11°С.