Организаторы «Нашествия» опровергли информацию о погибшем на фестивале

На фестивале «Нашествие», который проходит в Большом Завидово Тверской области, нет пострадавших или погибших, передает РИА «Новости» заявление пресс-службы мероприятия.

«По нашим данным, на фестивале нет ни пострадавших, ни, тем более, погибших», — сказали в пресс-службе.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что в Тверской области посетитель фестиваля «Нашествие» погиб от удара током.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 4 августа. Погибший приехал на фестиваль в качестве зрителя. По предварительной информации, мужчина держал в руках флаг. Флагшток зацепился за электрический провод, в результате чего он получил удар током и погиб.

Фестиваль «Нашествие» проходит в Большом Завидово в Тверской области, в этом году он проводится с 3 по 5 августа.